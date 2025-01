The Witcher Konzertreihe

The Witcher in Concert, eine Feier zum 10-jährigen Jubiläum von "The Witcher 3: Wild Hunt", wird den zeitlosen Soundtrack des Open-World-Rollenspiels mit einer Live-Orchesteraufführung zum Leben erwecken. Ausgewählte Tracks aus dem Spiel und seinen Erweiterungen werden von hochmodernen visuellen Effekten und Gameplay unterlegt. Die Konzertreihe wird ausserdem von der polnischen Folk-Metal-Band Percival begleitet, die den Soundtrack des Spiels mitkomponiert hat und für ihre eingängigen Beiträge zum Soundtrack bekannt ist. Zusammen mit einem erfahrenen Orchester werden sie beliebte Stücke von Geralts Reise durch den Kontinent zum Leben erwecken.

CD Projekt Red arbeitet für die Europa-Premiere mit der gamescom zusammen, um den Tourauftakt am 20. August 2025 auf dem Gelände der Koelnmesse im Rahmen der gamescom zu feiern – mit einer Kapazität von knapp 5'000 Plätzen.

"Als weltgrösstes Games-Event bietet die gamescom Besucherinnen und Besuchern die gesamte Vielfalt der Games-Kultur. Das macht sie für den Tournee-Auftakt zum bestmöglichen Anlass. Wir freuen uns schon heute darauf, The Witcher- und Spiele-Fans zu einem beeindruckenden Konzert im Rahmen der gamescom begrüssen zu können."

Tim Endres, Director gamescom.

Der zeitlose Soundtrack des Open-World-Rollenspiels wird mit einer Live-Orchesteraufführung zum Leben erweckt, begleitet von hochmodernen Grafiken und Gameplay - um das bleibende Vermächtnis des Spiels gebührend zu würdigen.

"Die deutschsprachige Witcher- und CD Projekt Red-Community geniesst bei uns seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert. Wir können es kaum erwarten, ein Konzert dieser Grösse in Köln zu veranstalten – zusammen mit dem Team der gamescom werden wir hart daran arbeiten, unseren Fans und Musik-begeisterten Gamern einen tollen Auftakt für die Konzertreihe zu präsentieren."

Carolin Wendt, Community International Lead bei CD Projekt Red

Nach dem Auftakt in Köln folgen im November Konzerte in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Wien. Ausserdem gibt es Stationen in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Grossbritannien und Schweden.

Die Liste der aktuell verfügbaren Konzerte kann auf der Website von The Witcher in Concert eingesehen werden - weitere Stationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, darunter auch Veranstaltungen in Nordamerika und Polen.

Tickets für alle aufgelisteten Konzerte sind ab dem 24. Januar erhältlich, wobei ein exklusiver Vorverkauf am 22. und 23. Januar für diejenigen zur Verfügung steht, die sich für den The Witcher in Concert-Newsletter angemeldet haben. Die vollständige Liste der Veranstaltungsorte wird im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Bei ausgewählten Konzerten wird auch der Komponist von "The Witcher 3: Wild Hunt", Marcin Przybyłowicz, als besonderer Gast auftreten.

"Ich kann nicht glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, dass wir The Witcher 3: Wild Hunt zum ersten Mal der Welt vorgestellt haben! Die Musik ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Spiele, und zu sehen, wie die Community mit einer solchen Begeisterung auf das reagiert, was wir erschaffen haben, ist wirklich unglaublich. Von jedermanns Lieblingslied 'le le les' bis hin zu den Tracks, mit denen wir die innigsten Momente unterstrichen haben, war es eine Freude, jede einzelne Komposition zu erstellen - und ich freue mich nun ebenfalls darauf, sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen."

Marcin Przybyłowicz, Co-Komponist des Soundtracks

The Witcher in Concert entsteht in Zusammenarbeit mit GEA Live und RoadCo Entertainment, den Produzenten von Live-Entertainment-Events in über 40 Ländern weltweit. Interessierte können auf der offiziellen Website von The Witcher in Concert die aktuelle Liste der Veranstaltungsorte einsehen und demnächst auch Tickets erwerben.

Hinweis: The Witcher in Concert findet im Rahmen der gamescom 2025 statt, es wird jedoch ein separates Konzert-Ticket benötigt. Ein Ticket für die gamescom 2025 ist für den Besuch des Konzerts nicht notwendig.

Die wichtigsten Konzert-Termine

Premiere, Köln am 20. August 2025

München, 12. November 2025

Frankfurt, 14. November 2025

Wien, 15. November 2025

Berlin, 16. November 2025

Hamburg, 17. November 2025

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Konzert-Website