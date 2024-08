Neuigkeiten zu The Witcher 4

Auch wenn bis zum Release von "The Witcher 4" ganz sicher noch viele Monde vergehen werden, gibt es doch immer mal wieder interessante Neuigkeiten zu dem kommenden Open-World-Rollenspiel. Diesmal stammen sie direkt von CD Projekt RED.

So gab der Entwickler im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen bekannt, dass "The Witcher 4" bald in die Phase der Vollproduktion eintreten wird. Wann genau das der Fall sein wird, wurde leider nicht gesagt, aber man ergänzte noch, dass die Entwickler gute Fortschritte gemacht hätten und man deshalb diesen Schritt gehen könne.

Abseits davon sind handfeste Informationen zu "The Witcher 4" noch Mangelware. Kürzlich hatte etwa der Sprecher von Geralt von Rivia gesagt, dass der Hauptheld aus dem dritten Teil hier nur eine Nebenrolle einnimmt.

"The Witcher 4" wurde formal bereits vor rund zweieinhalb Jahren für nicht näher spezifizierte Plattformen angekündigt.