The Witcher: Entwickler erklären Releasezeitplan für nächste Trilogie

Entwickler CD Projekt RED hat jetzt den Veröffentlichungszeitplan für die nächste Trilogie von "The Witcher" näher erklärt. Dies untermauerte noch einmal die langfristigen Absichten damit.

Demnach plant CD Projekt RED, die angekündigte Trilogie innerhalb von insgesamt sechs Jahren zu veröffentlichen. Besagte Vorgabe stammt dabei noch aus dem Oktober 2022, als man erklärte, dass eine neue Rollenspielreihe entstehen soll, welche eine ältere Ciri in den Mittelpunkt rückt. Der erste Teil davon, also "The Witcher 4", trägt den Arbeitstitel "Project Polaris" und basiert wie die weiteren Titel auf der Unreal Engine 5. "The Witcher 4" befindet sich seit November 2024 in der Hauptproduktionsphase, weswegen ein möglicher Marktstart gegen Ende 2027 allgemein als realistisch gilt.

Co-CEO Michal Nowakowski ergänzt in diesem Zusammenhang, dass alle drei Spiele jeweils rund drei Jahre Entwicklungszeit erhalten sollen. Er stellte zudem in Aussicht, dass das Studio die Abläufe nach Veröffentlichung des ersten Teils beschleunigen will. Der Ansatz sieht dabei vor, die Produktionspipeline der Unreal Engine 5 komplett zu nutzen, um Prozesse und ausgewählte Inhalte zu übernehmen.

"The Witcher 4" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember zum ersten Mal offiziell vorgestellt worden.