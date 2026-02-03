The Witcher 4: Komponist des Soundtracks steht fest

Obwohl bis zu dessen Release mit Sicherheit noch viel Zeit ins Land gehen wird, erfahren wir jetzt schon immer mal wieder neue Informationen zu "The Witcher 4". Nun wurde etwa bekannt, wer für dessen Soundtrack mitverantwortlich sein wird.

Demnach wird Komponist und Sounddesigner Marcin Przybylowicz am Soundtrack von "The Witcher 4" mitarbeiten. Dies wurde mittlerweile hochoffiziell von Associate Game Director Pawel Sasko von CD Projekt RED bestätigt. Przybylowicz war bereits Musikdirektor und Hauptkomponist von "The Witcher 3: Wild Hunt", ist somit also ein alter Bekannter in diesem Bereich.

Erst Mitte Januar war das Führungsteam von "The Witcher 4" mit dem Blizzard-Veteranen Russell Brower erweitert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Witcher 4" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.