The Witcher 4: Führungsteam erweitert

CD Projekt RED schraubt weiter am Führungsteam von "The Witcher 4". Jetzt ist ein bekannter Blizzard-Veteran dafür verpflichtet worden.

Die Rede ist dabei von keinem Geringeren als Russell Brower. Er wird in erster Linie die Rolle des neuen Audio-Directors von "The Witcher 4" einnehmen. Brower zählte in der Vergangenheit bereits zu den prägenden Musikautoren grosser Blizzard-Produktionen wie etwa "World of Warcraft", "Starcraft 2", "Diablo 3", "Overwatch" und "Hearthstone".

Der dreifache Emmy-Preisträger arbeitete nach seinem Weggang im Sommer 2017 freiberuflich weiter und übernimmt seit diesem Monat eine leitende Rolle bei CD Projekt RED. Seine Erfahrung soll in die nächsten AAA-Titel des Unternehmens eingebunden werden, darunter "The Witcher 4" und die Fortsetzung von "Cyberpunk 2077".

Erst im Dezember 2025 war das Team von "The Witcher 4" mit Felix Pedulla von den Larian Studios verstärkt worden. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"The Witcher 4" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.