Von offizieller Seite aus wurde jetzt bestätigt, dass sich "The Witcher 4" in Vollproduktion befindet. Dies ist ein weiterer Meilenstein für das kommende Action-Rollenspiel.

Konkret stammt die Information von Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz. Dieser sagte, dass "The Witcher 4" nun seit einigen Wochen in Vollproduktion ist. Von allen Projekten sei es am weitesten fortgeschritten und nun beginne die intensivste Entwicklungsphase. Bis zur offiziellen Vorstellung oder gar dem Release dürfte aber ganz sicher noch einige Zeit ins Land gehen. Handfeste inhaltliche Informationen dazu sind bislang ebenfalls noch Mangelware.

"The Witcher 4" wird folglich irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen veröffentlicht.