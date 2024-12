The Witcher 4: Infos zur Grösse der Map

Obwohl es bis zum Release von "The Witcher 4" sicher noch etwas dauern wird, gibt es aktuell quasi täglich frische Infos zu dem kommenden Action-Rollenspiel. Diesmal sind sie direkt von Game Director Sebastian Kalemba.

So sagt Kalemba, dass die Map von "The Witcher 4" ungefähr so gross wie im Vorgänger sein wird. Auch die Anzahl der Quests sollte am Ende etwa identisch sein. Grundsätzlich gehe man hier nach dem Motto "Qualität vor Quantität".

"The Witcher 4" hat den Untertitel "The Unexpected" und soll den Beginn einer neuen Saga im Hexer-Universum auf Basis der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski markieren. Im Zentrum der Handlung steht dabei Ciri, die Prinzessin von Cintra und Ziehtochter von Geralt von Riva.

Einen konkreten Releasetermin für "The Witcher 4: The Unexpected" gibt es leider immer noch nicht. Auch die Plattformen, abseits des PCs, stehen noch in den Sternen.