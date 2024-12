The Witcher 4 wohl wieder mit Gwent

Auch heute gibt es noch einmal Neuigkeiten zu "The Witcher 4". Diese betreffen das beliebte In-Game-Kartenspiel Gwent.

So haben sowohl Game Director Sebastian Kalemba als auch Executive Producer Gosia Mitrega angedeutet, dass Gwent auch in "The Witcher 4" vorzufinden sein wird. Demnach liebe man das Kartenspiel und höre natürlich auch auf die Wünsche der Community. Klingt also insgesamt nach einem Comeback, oder?

"The Witcher 4" hat den Untertitel "The Unexpected" und soll den Beginn einer neuen Saga im Hexer-Universum auf Basis der Fantasy-Romane von Andrzej Sapkowski markieren. Im Zentrum der Handlung steht dabei Ciri, die Prinzessin von Cintra und Ziehtochter von Geralt von Riva.

Einen konkreten Releasetermin für "The Witcher 4: The Unexpected" gibt es leider immer noch nicht. Die anvisierten Plattformen, abseits des PCs, sind ebenfalls noch unklar.