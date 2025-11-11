The Witcher 4: Zuwachs für das Entwicklerteam

Das Entwicklerteam von "The Witcher 4" wächst weiter. Jetzt fand ein Wechsel von den Warhorse Studios zu CD Projekt RED statt.
Demnach verstärkt nun auch der tschechische Spieleentwickler Karel Kolmann das Team von "The Witcher 4". Er übernimmt dort die Position des Senior Quest Designers für das kommende Action-Rollenspiel.
Kolmann war vorher mehr als acht Jahre lang bei den Warhorse Studios tätig, wo er unter anderem an der Story, den Skripten und dem Spieldesign von "Kingdom Come: Deliverance 2" mitarbeitete. Zu seinen jüngsten Projekten zählte dabei der "Hardcore Modus" des Action-Rollenspiels. Während seiner Zeit bei Warhorse war Kolmann zudem auch Writer, Game Designer und Lead Game Designer.
"The Witcher 4" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.