Release von The Witcher 4 ist noch weit weg

Obwohl "The Witcher 3: Wild Hunt" zu einem der besten Spiele des letzten Jahrzehnts gezählt werden darf, müssen sich Fans offensichtlich noch einige Jahre auf die Veröffentlichung des Nachfolgers gedulden.

Obwohl Entwickler CD Projekt RED mittlerweile das Kapitel "Cyberpunk 2077" mit der Veröffentlichung der Erweiterung abgeschlossen hat, möchte sich das polnische Unternehmen entsprechend Zeit für die Entwicklung nehmen, um nicht noch einmal ein Launch-Debakel wie im Falle des Cyberpunk-Spiels zu erleben.

In einem Podcast hat CD-Projekt-Mitarbeiter Pawel Sasko verlauten lassen, dass "The Witcher 4" derzeit das am weitesten fortgeschrittene Produkt des Unternehmens sei, dennoch hat man auch mit anderen Spielen und Umsetzungen alle Hände voll zu tun.

Unter anderem soll auch "Cyberpunk 2077" ein offizielles Sequel erhalten, "The Witcher 1" bekommt ein komplettes Remake spendiert, und ein Serien-Spin-off ist ebenfalls in der Mache. Darüber hinaus liess Sasko verlauten, dass derzeit 400 Mitarbeiter ausschliesslich am neuen Witcher-Spiel arbeiten, was zumindest die Hoffnung zulässt, dass die Veröffentlichung keine weitere zehn Jahre dauern wird.