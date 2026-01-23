The Witch's Bakery kommt auch für Switch 2

Publisher Silver Lining Interactive und Entwickler Sunny Lab geben bekannt, dass "The Witch's Bakery" auch für Switch 2 veröffentlicht wird. Ein Releasefenster für sämtliche Versionen des Adventures nennt man ebenfalls.

Schon jetzt gibt es einen Trailer zur Switch-2-Version von "The Witch's Bakery" zu sehen. Darin widmet man sich Story und Spielwelt und erklärt die grundsätzlichen Gameplay-Elemente. Die orchestrale Hintergrundmusik rundet den gelungenen Gesamteindruck ab.

Bereits im vergangenen Oktober war "The Witch's Bakery" für PS5 und Xbox Series X bestätigt worden. Unsere damalige news zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Witch's Bakery" erscheint damit im zweiten Quartal für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.