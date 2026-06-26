The Witch's Bakery hat einen Termin

Publisher Silver Lining Interactive und Entwickler Sunny Lab haben einen Erscheinungstermin für "The Witch's Bakery" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Konkret wird "The Witch's Bakery" ab 20. August erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Einen Release Date Trailer zu "The Witch's Bakery" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin erklärt man uns fast zwei Minuten lang unter anderem das spielerische Grundgerüst.

Bereits im Januar war "The Witch's Bakery" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Witch's Bakery" war im September 2024 erstmals vorgestellt worden.