The Witch's Bakery auch für PS5 & Xbox Series X

Publisher Silver Lining Interactive und Entwickler Sunny Lab geben bekannt, dass "The Witch's Bakery" auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen wird. Am Releasefenster hat sich dagegen nichts geändert.

Demnach wird "The Witch's Bakery" im Laufe des nächsten Jahres auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft veröffentlicht werden. Zuvor war das 2D-Adventure mit Rollenspielelementen bereits für Switch und den PC in Aussicht gestellt worden.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Trailer zu den Konsolenfassungen von "The Witch's Bakery" begleitet. Dieser erklärt das spielerische Grundgerüst und bietet Einblicke in die Story. Die musikalische Untermalung ist dabei ebenfalls nicht zu verachten und trägt massgeblich zur gesamten Atmosphäre bei.