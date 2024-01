The Zebra Man angekündigt

Zerouno Games kündigt "The Zebra Man" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

Bei "The Zebra-Man" handelt es sich um einen hyperaufgeladenen Top-Down-Shooter im Pixel-Stil mit brutalen Faustkämpfen und Blutvergiessen in unserem Kielwasser. Wir befreien uns darin aus unmöglichen Situationen, während wir Zeitparadoxa auflösen und die Feinde, die uns auf dem Weg begegnen, in die Luft jagen.

Die Geschichte entpuppt sich als Retro-Gaming-Hommage mit einer spannenden Handlung, Zeitreisen und interdimensionalen Portalen. Eine breite Auswahl an spielbaren Charakteren, Wissenschaftlern und Sicherheitsleuten, bietet unterschiedliche Fähigkeiten und Aufgaben.

"The Zebra-Man" erscheint im weiteren Jahresverlauf. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.