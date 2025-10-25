THEC64 mini - Black Edition im Launch-Trailer

Der kultige 8-Bit-Computer der Welt ist zurück und hat ein brandneues Makeover bekommen. Der THEC64 mini – Black Edition ist erhältlich und bietet eine handverlesene Bibliothek moderner C64-Meisterwerke sowie ein edles matt-glänzendes schwarzes Finish.

Diese limitierte Neuauflage des Commodore 64 wurde von Retro Games Ltd. in Zusammenarbeit mit Plain Replai entwickelt und ist nicht nur ein Stück Nostalgie. Dies ist eine lebendige Hommage an die Fans und Entwickler, die nie aufgehört haben, für die Hardware zu programmieren, die eine ganze Generation von kreativen Köpfen hervorgebracht hat.

"Das ist kein Blick in die Vergangenheit, sondern eine Fortsetzung. Die Black Edition zelebriert die Energie einer Community, die auch lange nach dem Ende der kommerziellen Ära weitergemacht, experimentiert und für Innovationen gesorgt hat. Sie ist der Beweis dafür, dass die Kreativität auf dem C64 nie erloschen ist."

Paul Andrews, Geschäftsführer bei RGL