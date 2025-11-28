theHunter: Call of the Wild: Neue Erweiterung vorgestellt

Expansive Worlds, eine kreative Abteilung der Avalanche Studios Group, hat eine neue Erweiterung für "theHunter: Call of the Wild" angekündigt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Besagte Erweiterung heisst "theHunter: Call of the Wild" und wird ab 9. Dezember erhältlich sein. Ein knapp drei Minuten langer Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Die zentralen Features von "Scotland Hunting Reserve" sehen so aus:

Eine immersive, schottische Umgebung, in der es sechs individuelle Biome im Spätsommer/Frühherbst zu erkunden gibt: Caledonian Forest, Purple Heather Moorland, Grass Hills, Wetlands, Highlands und Rainforest.

Eine exklusive neue Waffe, nämlich die Benelhag 12GA: Eine vielseitige halbautomatische Schrotflinte mit einem Röhrenmagazin, welches mit Vogelschrot, Rehposten und Flintenlaufgeschossen geladen werden kann und sich daher hervorragend für die Jagd auf sämtliche Arten von Wild eignet.

Sehenswürdigkeiten, die Spieler entdecken können: verwitterte Burgen, antike Ruinen und Küstenhöhlen.

Tiervielfalt: Das Reservat beherbergt insgesamt 17 Tiere, darunter fünf neue Arten, drei überarbeitete Tiere und ein mächtiges Tier.

Abseits der neuen Karte Tòrr nan Sithean gibt es auch ein neues Premium Trophy Mount Pack, mit dem Spieler ihre Lodge noch individueller gestalten können. Es enthält 16 neue Plaketten, 40 neue Plattformen sowie neue Texturen, damit Spieler ihre grössten Jagderfolge präsentieren können.

"theHunter: Call of the Wild" ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.