Call of the Wild: The Angler: Fischen auf Hokkaido

Heute erscheint der "Japan Reserve"-DLC für "Call of the Wild: The Angler" auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Hobby-Angler dürfen sich ab sofort in ein atemberaubendes Anglerparadies begeben - dem Kamuibetsu-Nationalpark auf der japanischen Insel Hokkaido. In diesem riesigen Reservat wimmelt es von 15 brandneuen und einzigartigen Arten, darunter der Wilde Koi und der Keta-Lachs, sowie von neuen Story-Missionen, die euch durch die reiche Geschichte der Region führen und ihnen viele Möglichkeiten bieten, spannende Belohnungen zu verdienen.