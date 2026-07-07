These Starless Skies für PC vorgestellt

Entwickler Wayward Astronaut kündigt "These Starless Skies" für den PC an. Weitere Informationen zu dem Projekt hat man ebenfalls zu bieten.

Bei "These Starless Skies" handelt es sich um ein 2.5D Point-and-Click-Adventure im Sci-Fi-Setting. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines Teams von Wissenschaftlern, welche sich ihren inneren Dämonen stellen müssen, bevor alles verloren ist. Konzeptionell soll die Story generell eine tragende Rolle einnehmen.

Bewegte Bilder zu "These Starless Skies" gibt es in Form eines ersten Trailers auch zu sehen. Darin werden wir über eine Minute lang unter anderem mit der Hintergrundgeschichte vertraut gemacht und bekommen eine Kostprobe aus dem Soundtrack geboten.

"These Starless Skies" hat noch keinen Releasetermin, aber es soll schon bald soweit sein.