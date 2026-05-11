Thick as Thieves: Detaillierte Gameplay-Impressionen

OtherSide Entertainment hat umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Thick as Thieves" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über fünf Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Thick as Thieves" zu erwarten sein wird. Dabei heisst man uns zunächst in Kilcairn willkommen. Was wir dort so alles anstellen können, gibt es dann in der Folgezeit zu sehen. Erklärende Kommentare der Entwickler gibt es obendrauf und dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

Das letzte Lebenszeichen von "Thick as Thieves" hatte es im Januar 2025 gegeben. Damals versprachen Creative Director Warren Spector und Game Director Greg LoPiccolo in einem Interview die langfristige Unterstützung des Projekts. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Thick as Thieves" erscheint am 20. Mai für den PC.