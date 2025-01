Thick As Thieves: Lange Unterstützung geplant

OtherSide Entertainment hat vor, "Thick As Thieves" lange zu unterstützen. Das haben Creative Director Warren Spector und Game Director Greg LoPiccolo jetzt in einem Interview mit der britischen Edge bekräftigt.

So erklären die Entwickler, dass etwa neue Karten, neue Charaktere, neue Tools und mehr für "Thick As Thieves" erscheinen sollen. Besonders reizvoll sind dabei die frischen Charaktere, welche ihre eigene Entwicklung durchlaufen und eine individuelle Hintergrundgeschichte haben. Das ganze Spiel sei eine Art Kampagne oder wie ein Gesellschaftsspiel, das man nicht nur einen Abend lang spiele und es dann wieder wegpacke.

"Thick As Thieves" entführt uns in eine alternative Version des frühen 20. Jahrhunderts, in der Gaslampen und Magie die düsteren Strassen einer von Intrigen und Machtkämpfen geprägten Grossstadt erleuchten. In der Rolle eines Diebes gilt es, eine Karriere mit riskanten Beutezügen zu starten und sich zum Meisterdieb zu entwickeln. Die Welt vereint dabei Wirtschaft, Magie und heimtückische Machenschaften in einer Umgebung, die sich konstant verändert.

"Thick As Thieves" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.