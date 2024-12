Thick as Thieves - Neues Warren Spector Spiel vorgestellt

Für die Game Awards 2024 hat OtherSide Entertainment seinen neuen Titel "Thick as Thieves" mitgebracht. Mit dabei im Team sind Entwicklergrössen wie Warren Spector, der Gründer von Looking Glass Studios Paul Neurath und der Lead von "Thief: The Dark Project" Greg LoPiccolo. Die beteiligten Entwickler haben insbesondere namhafte Immersive-Sims erschaffen und uns Titel wie "System Shock", "Thief", "Deus Ex" und die "Ultima Underworld"-Reihe ermöglicht. Dieses Mal gibt es ein in einer alternativen Version des Jahres 1910 spielendes First-Person-PvPvE-Schleichspiel. Mit Megabit als Publisher, soll "Thick as Thieves" 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Über Thick as Thieves

"Von Warren Spector (Studio Director – Deus Ex, Thief 3), Paul Neurath (Executive Producer – Thief 1 und 2), Greg Lopiccolo (Game Designer – Thief 3)

In Thick As Thieves füllt jeder Dieb die eigenen Taschen!

Steige in dieser glitzernden, düsteren Grossstadt der 1910er Jahre, in der sich Wirtschaft, Magie und Machenschaften vermischen, zum Meisterdieb auf. Schalte mit deinen Entscheidungen einzigartige Spielstile und Strategien frei, die deinen Dieb formen. Erzähle deine Geschichte in einer Mischung aus innovativem Multiplayer-Gameplay und dynamischer Handlung. Stürze dich in eine lebendige Welt mit endlosen Herausforderungen und Entdeckungen, in der keine Nacht der anderen gleicht.

PvPvE-GAMEPLAY MIT INNOVATIVER STEALTH-ACTION UND HOHEM WIEDERSPIELWERT

Erkunde eine Welt, in der jeder Schatten und jeder Winkel mit einer neuen Herausforderung überraschen kann – wachsame Wächter, heimtückische Rivalen und nicht zuletzt die sich stets wandelnde, trügerische Stadt selbst. Rüste dich mit scharfem Verstand und cleveren Fähigkeiten, um in dieser unberechenbaren Welt zu bestehen.

SEI DER DIEB, DER DU SEIN WILLST

Jede Mission ist eine Chance, und jede Chance bietet kreative Möglichkeiten. Beobachtung, kluge Planung und sorgfältige Ausführung sind entscheidend, aber mit anderen Dieben in der Nähe wird es nicht einfach sein. Improvisation und Kreativität sind der Schlüssel, wenn du überleben und erfolgreich sein willst.

DIE STADT UND IHRE UNZÄHLIGEN GEHEIMNISSE

Erlebe die Stadt, eine Welt voller Persönlichkeiten, Geschichten und Geheimnisse. Erfahre mehr über die Mächtigen, die Kriminellen und die Feiglinge, wenn du in ihre Festungen einbrichst und nicht nur ihr Gold, sondern auch ihre Geheimnisse stiehlst. Entdecke deine eigene persönliche Geschichte, Mission um Mission, gestalte dein Schicksal und deinen Weg von einem Niemand zu einer Legende des Verbrechens.

DAS WERKZEUG EINES DIEBES

In deiner Diebeskarriere werden sich dir Türen öffnen – und zwar buchstäblich. Knacke Schlösser, überliste Alarme, trickse Wachen aus, bringe Zeugen zum Schweigen, verbirg deine Anwesenheit und entkomme mit fetter Beute. Spiele vorsichtig und leise oder schnell und laut – alle Werkzeuge stehen dir zur Verfügung. Lerne sie zu beherrschen, um die verschiedensten Gefahren und Gegnern zu überlisten.

EINE LEBENDIGE WELT IN EINER ALTERNATIVEN GESCHICHTE

Begib dich in eine lebendige Grossstadt zu Beginn eines fiktiven 20. Jahrhunderts, in der Gaslampen, Neon und Magie deinen Weg erhellen. Achte auf die Bewohner und ihre täglichen Gewohnheiten, sie könnten sich als hilfreich erweisen … vielleicht hat das Hausmädchen ihrem Mann etwas erzählt und dieser wurde nach ein paar Gläsern mit der Bardame gesprächig … Das Verständnis der Welt und ihrer Geheimnisse ist der Schlüssel zum Erfolg. Der kluge Dieb ist der bessere Dieb."