Nightdive Studios, Eidos-Montréal und Atari haben "Thief: The Dark Project Remastered" angekündigt, eine moderne Neuauflage des Klassikers von Looking Glass Studios aus dem Jahr 1998, der das Stealth-Genre mitdefiniert hat. Die mit der KEX-Engine von Nightdive überarbeitete Version enthält "Thief: The Dark Project" sowie die zusätzlichen Missionen, Inhalte und Updates aus der Wiederveröffentlichung von "Thief Gold" aus dem Jahr 1999.

"Thief "gilt als frühes Fundament des "reinen Stealth"-Gameplays und hob sich in einer Zeit ab, die von kampflastigen First-Person-Spielen dominiert wurde. Anstatt auf offene Konfrontation setzt es auf ein langsameres, bewussteres Vorgehen. Dabei nutzt ihr Licht und Geräusche, um verborgen zu bleiben oder Feinde in die Irre zu führen, und bei Bedarf Momente der Gewalt, die im Verborgenen bleiben. Von den Entwicklern als "First-Person-Sneaker" bezeichnet, gilt der Titel als frühe 3D-Stealth-Erfahrung oder "Immersive Sim".

"Thief hat Stealth-Mechaniken nicht nur eingeführt, es hat sie definiert. Mit diesem Remaster haben wir die Spannung und Intelligenz des Originals bewahrt und es gleichzeitig für euch verbessert, um sicherzustellen, dass sein Vermächtnis weiterhin beeinflusst, wie Stealth-Spiele heute gespielt werden."

Stephen Kick, CEO bei Nightdive Studios

"Wenige Spiele hatten einen so anhaltenden Einfluss wie Thief. Es hat einen Standard für Immersion und atmosphärisches Storytelling gesetzt, der noch heute nachklingt. Dieses Remaster stellt sicher, dass eine neue Generation erleben kann, was es so einflussreich gemacht hat, und wir sind stolz darauf, zu sehen, dass es mit solcher Sorgfalt behandelt wird."

Patrice Baig, General Manager bei Eidos-Montréal

In "Thief: The Dark Project Remastered" schlüpft ihr wieder in die Rolle von Garrett, einem Waisenkind, das von den Hütern – einem geheimen, alten Orden, der sich der Erhaltung des Gleichgewichts in der Welt verschrieben hat – von der Strasse gerettet und zum Meisterdieb ausgebildet wurde. Nun erwachsen, hat der rebellische Garrett den Orden verlassen und bewegt sich durch eine Welt voller Korruption und Verschwörungen, in der er zu seinem eigenen Vorteil von den Reichen stiehlt. Trotz seiner zynischen Einstellung und seines dunklen Humors ist es sein Instinkt, für das Allgemeinwohl zu handeln, während er verborgene Absichten unter denjenigen aufdeckt, die nach der Macht greifen.

Das Spiel erscheint diesen Winter und wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere, Nintendo Switch 2, PC sowie für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich sein.