Thief VR: Legacy of Shadow bekommt Release-Termin

Maze Theory hat den Release-Termin für "Thief VR: Legacy of Shadows" verraten. So erscheint das erste speziell für Virtual Reality entwickelte Spiel der "Thief"-Reihe am 04. Dezember für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR. Als Lückenfüller bis zum Release präsentiert Publisher Vertigo Games einen weiteren Gameplay-Trailer in zwei Fassungen, nämlich auf PSVR 2 und Meta Quest:

Über Thief VR: Legacy of Shadow

A LEGENDARY FRANCHISE RETURNS

"Die Stadt ist ein Ort voller Schatten. Ihre Dächer bilden ein Labyrinth über ihren engen Strassen. Die Stadtwache patrolliert, um den Willen von Baron Ulysses Northcrest durchzusetzen.

Du bist Magpie, eine gerissene Diebin, die ihre Eltern wegen Northcrest verlor und daraufhin auf der Strasse aufwachsen musste. Stehlen war der einzige Weg, um zu überleben. Zumindest, bis du ein legendäres Artefakt gefunden hast, das ein Vermächtnis der Vergangenheit verborgen hielt. Setze VR ein, um zu stehlen und den Streitkräften der Stadt zu entgehen. Entwirre ihre Geheimnisse und enthülle eine Verschwörung, die sich um ihr Fundament schlängelt.

Features: