Thief VR: Legacy of Shadow: Gameplay-Premiere in Aussicht

Abseits der formalen Ankündigung gab es bisher noch nicht viel von "Thief VR: Legacy of Shadow" zu sehen. Das wird sich jedoch erfreulicherweise schon bald ändern.

Vertigo Games wird nämlich in Zusammenarbeit mit Eidos-Montréal und Maze Theory schon bald bei YouTube einen ausführlichen Blick auf das Gameplay von "Thief VR: Legacy of Shadow" bieten. Markiert euch am besten jetzt schonmal den 30 September um 19 Uhr rot im Kalender. Über den Umfang der Präsentation ist dagegen bislang leider noch nichts bekannt, also lassen wir uns am besten einfach mal überraschen.

"Thief VR: Legacy of Shadow" war im Juni bei einem State of Play enthüllt worden. Damals gab es einen ersten Trailer zu dem Titel zu sehen.

"Thief VR: Legacy of Shadow" ist für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR in Entwicklung und hat momentan noch keinen Releasetermin.