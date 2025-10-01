Thief VR: Legacy of Shadow: Erstes Gameplay

Wie versprochen, hat Vertigo Games in Zusammenarbeit mit Maze Theory und Eidos-Montréal erstes Gameplay aus "Thief VR: Legacy of Shadow" veröffentlicht. Dabei werden uns sowohl ein knackiger Gameplay-Trailer als auch ein ausführlicheres Gameplayvideo geboten.

In dem Gameplay-Premierenvideo zu "Thief VR: Legacy of Shadow" führt Moderator Dan Maher die Zuschauer zu einem exklusiven Preview-Event in London. Das Video zeigt dabei einen brandneuen Gameplay-Trailer, einen ersten Blick auf das Gameplay mit Nick Witsel, Principal Game Designer bei Vertigo Games, sowie erste Reaktionen von Medien und Creators, die das Spiel auf dem Event erstmals ausprobieren konnten. Uns wird also das volle Paket geboten.

Abseits davon war es bislang eher ruhig um "Thief VR: Legacy of Shadow". Der Stealth-Titel war im Juni bei einer State of Play-Ausgabe mit einem Trailer enthüllt worden.

"Thief VR: Legacy of Shadow" ist für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR in Entwicklung und hat momentan noch keinen Releasetermin.