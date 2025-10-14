The House of the Dead 2: Remake auch für PlayStation & Xbox

Forever Entertainment und das MegaPixel Studio haben PlayStation- und Xbox-Umsetzungen von "The House of the Dead 2: Remake" in Aussicht gestellt. Deren Veröffentlichung liegt auch in erfreulicher Nähe.

Demnach ist "The House of the Dead 2: Remake" bereits ab 24. Oktober, also übernächsten Freitag, auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Die Veröffentlichung für Switch und PC ging ja bekanntlich schon am 7. August über die Bühne.

Über eventuelle inhaltliche bzw. technische Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen wurde bislang noch nichts gesagt. Wir vermuten deshalb, dass hier 1:1-Portierungen von "The House of the Dead 2: Remake" auf uns zukommen werden.

"The House Of The Dead 2: Remake" war im Januar angekündigt worden.