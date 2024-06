The House Of The Dead 2: Remake für Switch?

Es sieht so aus, als würde Microids aktuell an einer Umsetzung des Sega-Klassikers "The House Of The Dead 2" für Switch arbeiten. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechendes Anzeichen dafür gesichtet.

So ist nun ein PEGI-Rating für eine Switch-Fassung von "The House Of The Dead 2: Remake" aufgetaucht. Besagte Einstufungen bzw. Ratings sind zwar keine Garantie, aber in der Regel ein sehr guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung. Gut möglich ist auch, dass die Neuauflage zunächst nur für Switch erscheint und dann für weitere Plattformen umgesetzt wird. Beim Erstling war man schliesslich genauso verfahren. Offiziell bestätigt ist bisher jedoch leider noch nichts.

"The House Of The Dead 2" wurde bereits 1998 in der Spielhalle und rund ein Jahr später für den Dreamcast veröffentlicht. Das Remake wurde bereits am 4. Oktober 2019 offiziell angekündigt, allerdings ohne Plattformen.