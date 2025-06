The House of the Dead 2: Remake für Switch & PC terminiert

Forever Entertainment und MegaPixel Studio haben "The House of the Dead 2: Remake" jetzt zumindest schonmal für die Switch und den PC terminiert. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Demnach wird "The House of the Dead 2: Remake" am 7. August für die eben erwähnten Plattformen erscheinen. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X dürften erfahrungsgemäss wenig später folgen.

Bei "The House Of The Dead 2: Remake" handelt es sich um eine Neuauflage des zweiten Teils der bekannten und beliebten Rail-Shooter-Reihe. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines Geheimagenten oder spielen im Koop-Modus, um die gefährlichen untoten Monster, die uns im Weg stehen, unschädlich zu machen.

"The House Of The Dead 2: Remake" war im Januar angekündigt worden.