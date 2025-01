The House Of The Dead 2: Remake offiziell angekündigt

Was bereits im Juni des vergangenen Jahres als Gerücht die Runde machte, weil ein entsprechendes PEGI-Rating aufgetaucht war (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), wurde jetzt auch offiziell angekündigt, nämlich ein Remake von "The House Of The Dead 2". Einen ersten Trailer dazu gab es ebenfalls zu sehen.

Hier stellt uns Forever Entertainment die kommende Neuauflage von "The House Of The Dead 2" etwas mehr als eine Minute lang in bewegten Bildern vor. Aufgrund des gezeigten Materials ist davon auszugehen, dass dabei in erster Linie eine rundum optimierte Version des Originals auf uns zukommt.

Bei "The House Of The Dead 2: Remake" handelt es sich um eine Neuauflage des zweiten Teils der bekannten und beliebten Rail-Shooter-Reihe. Wir schlüpfen darin in die Rolle eines Geheimagenten oder spielen im Koop-Modus, um die gefährlichen untoten Monster, die uns im Weg stehen, unschädlich zu machen.

"The House Of The Dead 2: Remake" erscheint im Frühjahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.