THQ Nordic's 2024 Showcase

Bitte einmal die Stifte raus und den 2. August 2024 im Kalender ankreuzen: Es ist wieder Showcase-Zeit! Der THQ Nordic Digital Showcase 2024 wird am Freitag, 2. August 2024, um 21:00 ausgestrahlt und wird einen Ausblick auf Spiele gewähren, die waren, Spiele die sind und einige Spiele die sein mögen ...

Freut euch auf Neuigkeiten und vor allem erstes Gameplay zu unseren kommenden Hits, dem "Gothic Remake" und "Titan Quest II", "Disney Epic Mickey: Rebrushed" oder "Way of the Hunter".

Schaltet ein und seht (unter anderem auf YouTube), was THQ Nordic in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren im Portfolio hat.

HandyGames wird die Veranstaltung wieder mit einer Pre-Show einleiten, also schalte rechtzeitig ein und verpass nicht den ganzen Spass!