THQ Nordic: Digital Showcase 2025 angekündigt

Auch THQ Nordic hat jetzt seinen diesjährigen Digital Showcase in Aussicht gestellt. Er kann am 1. August ab 21 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zum Digital Showcase 2025 von THQ Nordic gibt es ebenfalls. So werden in der zugehörigen Pressemitteilung die Spielenamen "Gothic 1 Remake", "Titan Quest II", "Reanimal", "The Eternal Life of Goldman" und "Wreckfest 2" genannt. Hierzu werden frische News und Updates versprochen. Zudem stellt man auch einige Überraschungen in Aussicht und schreibt dazu wörtlich: "Es wird spannend & düster, es wird bunt und fröhlich und ein waschechtes Familienspiel ist auch dabei - und Games, die niemand erwartet" - es darf also fleissig spekuliert werden.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim diesjährigen THQ Nordic Digital Showcase sehen?