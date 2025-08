THQ Nordic Digital Showcase 2025: Das wurde gezeigt

Der diesjährige THQ Nordic Digital Showcase ist gerade zu Ende gegangen und das war in diesem Rahmen zu sehen:

SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide

Erscheint am 18. November für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.

Alles klar, Kinder? SpongeBob und Patrick erleben ein neues Einzelspieler-3D-Plattform-Adventure, in dem sie eine geisterhafte Bedrohung bekämpfen müssen. Als der Fliegende Holländer und König Neptun aufeinandertreffen, droht Bikini Bottom unterzugehen und es liegt natürlich an den beiden, das Geisterchaos zu beenden!

Wreckreation

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber ohne Termin.

Baue deine eigene Open-World-Rennspielwelt! Von den "Burnout"-Machern: In einer 400 Quadratkilometer grossen Sandbox kannst du Strecken, Stunts, Fahrzeuge, Modi, Wetter und Verkehr selbst gestalten – wahlweise alleine oder im Multiplayer.

Tides of Tomorrow

Wird am 24. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.

In der überfluteten Welt Elynd sammelst du Ressourcen, suchst nach einem Heilmittel gegen die gefährliche Plastifizierung und triffst Entscheidungen, die nicht nur deinen Weg, sondern auch den deiner Mitspieler und Streamer beeinflussen.

Wreckfest 2

Ist bekanntlich seit geraumer Zeit für den PC im Early Access verfügbar.

Pures Next-Gen-Crash-Chaos! Mit völlig neuer Physikengine, intensiven Kopf-an-Kopf-Rennen, Stuntstrecken, dynamischen Herausforderungen, Karriere-Modus, Mod-Support & skillbasiertem Multiplayer!

Sacred 2 Remaster

Wurde für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt.

Der Action-Rollenspiel-Klassiker kehrt zurück – mit verbesserten Kämpfen, moderner Technik und sämtlichen Erweiterungen. Erkunde Ancaria mit sechs Helden, verbesserten UI, Controller-Support und neuem Glanz!

The Eternal Life of Goldman

Wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer bedacht, ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.

Ein handgezeichneter 2D-Platformer mit dunklen Märchenelementen, tragischen Figuren und emotionaler Tiefe. Finde und töte eine Gottheit, die niemand je gesehen hat – in einem schönen, bizarren Archipel.

Titan Quest 2

Startet heute auf dem PC in den Early Access.

Erlebe ein episches Action-Rollenspiel in der antiken Welt. Kämpfe gegen mythologische Monster, erkunde Griechenland und gestalte deinen Helden durch ein tiefes Klassensystem. Entwickelt von den Machern von "SpellForce 3"!

The Guild: Europa 1410

Wurde für den PC vorgestellt.

Baue deine Dynastie vom einfachen Handwerker zum mächtigen Politiker im Mittelalter. Handel, Intrigen, Beziehungen und Politik – mit bis zu Zwölf-Spieler-Multiplayer!

Gothic Remake

Wird Anfang 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht, Demo für die Konsolen ist jetzt verfügbar.

Der Kultklassiker in neuem Glanz: Modernisierte Grafik, erweitertes Kampfsystem, frische Quests – aber mit dem düsteren Charme des Originals. Kehre ins Minental zurück und erlebe ein Fantasy-Adventure wie kein anderes.

Gothic, Gothic 2 & Gothic 3

Erscheinen im nächsten Jahr auch für PlayStation und Xbox.

Reanimal

Ist im ersten Quartal 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.

Von den Machern von "Little Nightmares": Ein emotionaler Koop-Horrortitel über zwei Geschwister auf einer albtraumhaften Insel. Atmosphärisch, verstörend, schön.

Fatekeeper

Startet diesen Winter auf dem PC in den Early Access.

Ein First-Person-Rollenspiel mit Schwert und Magie, handgefertigter Welt und tiefgreifender Progression. Triff bedeutsame Entscheidungen, kämpfe taktisch und schmiede dein Schicksal!

Darksiders 4

Wurde zum Schluss für PS5, Xbox Series X und den PC angeteasert.

And the number of the riders shall ever be four…der apokalyptische Reiterkreis schliesst sich. Mehr wird noch nicht verraten – aber es wird garantiert episch.