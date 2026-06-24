THQ Nordic: Digital Showcase 2026 angekündigt

THQ Nordic hat seinen diesjährigen Digital Showcase in Aussicht gestellt. Die Präsentation kann demnach am 7. August ab 21 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zum THQ Nordic Digital Showcase 2026 gibt es auch schon .So können wir uns auf Updates zu bereits bekannten Spielen, Erscheinungstermine und Neuankündigungen freuen. Namentlich genannt werden in diesem Zusammenhang "Titan Quest II", "Wreckfest 2", "The Guild - Europa 1410", "Fatekeeper", "Expeditions: Samurai", "The Eternal Life of Goldman" und "Way of the Hunter 2".

Einen Trailer zum diesjährigen THQ Nordic Digital Showcase zeigt man jetzt schon. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit In-Game-Sequenzen auf die Präsentation ein.

Welche Spiele würdet ihr gerne beim THQ Nordic Digital Showcase 2026 sehen?