THQ Nordic: Vier Fan-Favoriten für die Switch 2

Macht euch bereit zum Beamen, Übermalen und Abtauchen: THQ Nordic gab bekannt, dass "Destroy All Humans!", "Destroy All Humans! 2 – Reprobed", "Disney Epic Mickey: Rebrushed" und "SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide" noch dieses Jahr für Nintendo Plattformen erscheinen werden!

Destroy All Humans!

Release: Nintendo Switch 2 – 23. Juni 2026

Crypto ist zurück – und die Menschheit steckt mal wieder mächtig in Schwierigkeiten. Nachdem er bereits auf der Nintendo Switch für Chaos gesorgt hat, landet die kultige Alien-Invasion noch dieses Jahr auch auf der Nintendo Switch 2: mit aufgewerteter Grafik, dichteren Spielwelten, verbesserten Shadern und Unterstützung für Full HD bis zu 1440p. Entfesselt Chaos mit mächtigen psychokinetischen Fähigkeiten, verrückten Waffen und jeder Menge schwarzem Humor. Infiltriert die Erde, sammelt DNA und zeigt der Menschheit, wer hier wirklich das Sagen hat. Inklusive Skin Pack DLC!

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Release: Nintendo Switch 2 – 15. September 2026

"Destroy All Humans! 2 – Reprobed" erscheint im September für Nintendo Switch 2, vollgepackt mit dem "Reprobed: Skin Pack" sowie dem "Reprobed: Challenge Accepted DLC". Erlebt die schwingenden 60er-Jahre aus der Perspektive eines Aliens mit offizieller "Sondierungs-Lizenz". Verteidigt eine deutlich grössere, offenere Spielwelt gegen alle, die eure Mission sabotieren wollen. Bereist die Welt, richtet Chaos an und nehmt Rache am KGB – in diesem erweiterten Sequel voller Zerstörung, Verkleidungen und herrlich absurdem Hippie-Charme. Die Nintendo Switch 2 Version von "Destroy All Humans! 2 – Reprobed" enthält keinen lokalen Koop-Modus für die Kampagne.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Release: Nintendo Switch 2 – 6. Oktober 2026

"Disney Epic Mickey: Rebrushed" erweckt die Magie von Disney in einem lebendigen 3D-Platformer zum Leben. Dieses wunderschöne Remake schickt Mickey Mouse auf eine epische Reise durch das Wasteland – eine Welt vergessener Disney-Charaktere. Ausgerüstet mit einem magischen Pinsel, der Farbe und Verdünner nutzt, formt ihr sowohl die Umgebung als auch Mickeys Schicksal. Stellt Schönheit wieder her oder deckt verborgene Geheimnisse auf. Auf Nintendo Switch 2 erstrahlt das Abenteuer schöner denn je mit höherer Auflösung, verbesserter Framerate, Maus-ähnlicher Steuerung über die Joy Con 2 Controller sowie inklusive "Costume Pack DLC".

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Release: Nintendo Switch – 13. Oktober 2026

Ein Zusammenstoss zwischen dem Fliegenden Holländer und König Neptun hat ein geisterhaftes Chaos über Bikini Bottom gebracht – und es liegt an SpongeBob und Patrick, die Ordnung wiederherzustellen. Wechselt nahtlos zwischen den beiden Helden und kombiniert ihre einzigartigen Fähigkeiten, um Herausforderungen zu meistern und das Gleichgewicht im Ozean wiederherzustellen. Spielt als SpongeBob und Patrick, meistert neue Fähigkeiten wie Greifhaken und Graben und erlebt eine brandneue, geisterhafte Geschichte. Das Spiel ist vollständig von der Originalbesetzung vertont!