Zwei Neuigkeiten von THQ Nordic

THQ Nordic hat heute gleich zwei Neuigkeiten zu verkünden: Zum einen ist das international bekannte Entwicklerstudio Zen Studios mittlerweile Teil der THQ Nordic-Familie. Damit stösst ein erfahrenes und kreatives Team mit ziemlich genau 25 Jahren Branchenerfahrung zu den internen Studios von THQ Nordic. Zum anderen gibt es einen Grund zum Feiern – denn Zen Studios wird 25 Jahre alt: Herzlichen Glückwunsch!

Seit einem Vierteljahrhundert zählt Zen Studios zu den Vorreitern interaktiver Unterhaltung. Das Studio hat sich einen Namen gemacht, indem es kreative Ideen, technische Innovation und puren Spielspass miteinander verbindet. Ob mit der Neuinterpretation des digitalen Flippers oder neuen Formen des interaktiven Storytellings – Zen Studios hat über die Jahre eine starke Marke aufgebaut und mit Partnern wie Star Wars, Marvel, NBCU, dem Monsterverse und vielen weiteren weltweit erfolgreiche Kooperationen umgesetzt. Das 25-jährige Jubiläum markiert nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte des Studios, sondern steht auch für den anhaltenden Anspruch, die Zukunft des Spielens aktiv mitzugestalten.

In den vergangenen 25 Jahren hat Zen Studios immer wieder neue Impulse für die Spielebranche gesetzt. Als klassische Flipperautomaten zunehmend verschwanden, brachte Zen den "Silver Ball" erfolgreich in die digitale Ära und machte das Genre für ein weltweites Publikum wieder zugänglich. Mit "Pinball FX" (2007) führte das Studio früh Konzepte wie eine kostenlose Plattform, optionale Käufe und herunterladbare, digitale Flipper-Tische ein – lange bevor diese Modelle zum Standard wurden. Auch im Mobile-Bereich zählte Zen zu den Vorreitern und sorgte dafür, dass hochwertiger Flipperspass auf jeder Plattform verfügbar ist – ob Konsole, PC oder Handheld (und wer weiss – vielleicht wird der Kühlschrank ja irgendwann die nächste Spieleplattform?).