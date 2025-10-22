THRASHER: Termin für PC-Release bekannt

Wie Publisher Creature Label und Entwickler Puddle bekannt geben, steht "THRASHER" – bekannt für "THUMPER" – in den Startlöchern. So erscheint die unverwechselbare 'Arcade-Action-Odyssee' am 07. November für den PC über Steam. Zu spielen ist der Titel dann sowohl in Virtual Reality als auch klassisch am Bildschirm. In VR ist "THRASHER" bereits sei dem 25. Juli 2024 über Apple Vision Pro und Quest verfügbar. Hier gibt es eine Einführung in das audiovisuelle Spektakel in Bewegtbild und Textform:

Über THRASHER

"Vom Künstler und Komponisten hinter dem Kult-Hit THUMPER kommt jetzt THRASHER, eine hirnschmelzende Odyssee – ein Arcade-Spiel, aus einer anderen Welt. Steuere einen prächtigen Weltraum-Aal, der elegant durch faszinierende Alien-Landschaften gleitet und sich durch sie hindurchschlängelt. Entwickle deinen Aal von einem winzigen Wurm zu einem epischen Biest und bekämpfe wilde Bosse in 27 Leveln über neun psychedelischen Welten hinweg. Steige in den Bestenlisten auf, indem du in das einzigartige kreisbasierte Kombosystem eintauchst, oder geniesse einfach die atemberaubenden, aber beunruhigenden Landschaften. Erlebe das preisgekrönte Spiel auf PC, Steam Deck und PCVR.

ÜBEWINDE DIE RAUMZEIT ALS AAL

Folge dem Weltraum-Aal und lass dich in einen Flow-Zustand versetzen, in dem Musik, Bilder und Spielablauf zu einem transzendenten Erlebnis verschmelzen. Begib dich auf eine Reise von den Tiefen der urzeitlichen Finsternis zu den Höhen himmlischer Glückseligkeit, die in einer atemberaubenden Begegnung mit einem kosmischen Babygott gipfelt.

DU GEGEN DAS UNIVSERUM

Gleite, peitsche und schlängele dich in halsbrecherischer Geschwindigkeit. Zerstöre Hindernisse und baue Kombos mithilfe der einzigartigen, kreisbasierten Mechanik auf. Stelle dich neun mysteriösen Leviathanen, die deine Fähigkeiten und deine Nerven auf die Probe stellen.

LAUT UND ATEMBERAUBEND

Tauche ein in den fesselnden Soundtrack von Designer Brian Gibson, dem Bassisten der Band Lightning Bolt. THRASHER ist ein Vorzeigeprojekt für räumliches Audio und entsprechende Haptik, das ein atemberaubendes Sinneserlebnis schafft.

ENTSPANNEN ODER AN DIE GRENZEN GEHEN

Entspann dich und geniess die wilde Fahrt oder geh bis ans Limit, indem du riesige Kombos aneinander reihst, um in der Rangliste nach oben zu klettern. Geschwindigkeitsfans können den Spielmodus auf Zeit ausprobieren oder sich im Plus-Modus der ultimativen Herausforderung stellen.

VIELE SPIELARTEN