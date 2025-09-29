Threads of Time: Frischer Trailer von der TGS

Publisher Humble Games uns Entwickler Riyo Games präsentierten auf der Tokyo Game Show einen neuen Trailer zu "Threads of Time". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in "Threads of Time" geboten. Dabei widmet man sich unter anderem dem Kampfsystem, der Story und der Spielwelt. Insgesamt macht das gezeigte Material ordentlich Lust auf mehr.

"Threads of Time" war an gleiche Stelle im vergangenen Jahr enthüllt worden. Damals zeigte man einen ersten Trailer zum spirituellen Nachfolger von "Chrono Trigger".

"Threads of Time" ist für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen in der Mache, wobei die Xbox Series X hier laut dem jüngsten Trailer gesichert ist. Einen Releasetermin gibt es bislang leider noch nicht.