Three Fields Entertainment: Baldige Entlassungen?

Beim britischen Entwickler Three Fields Entertainment könnte es bald zu Entlassungen kommen. Ein ausführliches Statement dazu liegt bereits vor.

So erklärt Three Fields Entertainment, dass das komplette Team darüber informiert wurde, dass es in nächster Zeit zu Stellenstreichungen kommen könnte. Hauptgrund dafür ist, dass sich Embracer offenbar weigert, die Entwicklung des aktuellen Projekts, also "Wreckreation", weiter zu unterstützen. Das offizielle Statement von CEO Fiona Sperry dazu liest sich so:

"Heute muss ich eine der schwierigsten Nachrichten meiner Karriere überbringen. Nach zwölf Jahren, in denen ich Three Fields Entertainment aufgebaut und gepflegt habe, bin ich heute gezwungen, unserem gesamten Team die Kündigung auszusprechen.

Seit der Veröffentlichung von Wreckreation hat unser kleines Studio unglaublich hart gearbeitet – mit Herzblut und Engagement –, um das Spiel zu aktualisieren, auf unsere Community zu hören und die von den Spielern gewünschten Korrekturen und Funktionen zu liefern. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und auf die Leidenschaft, die sie in dieses Projekt gesteckt haben.

Aber die Realität, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist hart. Als unabhängiges Studio werden wir in absehbarer Zukunft keine Einnahmen aus Spielverkäufen erzielen. Wir mussten den grössten Teil dieses Jahres und alle Inhalte nach der Veröffentlichung selbst finanzieren. Ohne die Begeisterung und finanzielle Unterstützung unseres Publishers für die Weiterentwicklung können wir das Studio in seiner jetzigen Form einfach nicht aufrechterhalten. Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schmerzhaft. Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schmerzhaft.

Dies ist ein herzzerreissender Moment für uns alle. Was es noch schwieriger macht, ist, dass wir so viele Dinge in der Pipeline haben – zahlreiche Features, Updates und kreative Ideen, die wir gerne in das Spiel integriert hätten und von denen viele in dem Video zu sehen sind, das wir heute veröffentlichen. Wir waren fest davon überzeugt, dass diese Dinge Wreckreation weiter gestärkt und seine Community vergrössert hätten.

Ich hoffe, dass durch die öffentliche Präsentation dieser Arbeit jemand da draussen ebenfalls dieses Potenzial erkennt und sich vielleicht noch eine Chance ergibt. Aber selbst wenn diese Hoffnung nicht in Erfüllung geht, möchten wir, dass dies als Zeugnis unserer Vision und der Stärke, Leidenschaft und Kompetenz unseres kleinen Teams steht. Ich glaube fest an das Potenzial dieses Spiels und an die Brillanz der Menschen, die es entwickelt haben.

An alle, die uns unterstützt, unsere Spiele gespielt oder an unser Studio geglaubt haben: Vielen Dank. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Wir werden erneut auf eigene Kosten dafür sorgen, dass das nächste Update mit Crossplay-Funktion noch vor Weihnachten veröffentlicht wird, und hoffen, dass ihr und eure Freunde die Welt, die wir gemeinsam geschaffen haben, geniessen könnt, egal auf welcher Plattform ihr spielt."