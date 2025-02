Tides of Annihilation angekündigt

Das in Chengdu ansässige Entwicklerstudio Eclipse Glow Games, bekannt für seine AAA-Titel, hat während der Sony State of Play ihr neuestes Projekt vorgestellt: das Action-Adventure "Tides of Annihilation".

Das Spiel verspricht eine Mischung aus rasanten Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer unvergesslichen Spielwelt. In "Tides of Annihilation" erkundet ihr eine zerstörte Version des modernen Londons, die durch eine Invasion aus einer anderen Welt verwandelt wurde. Weitere Details zum Spiel werden in Kürze erwartet.

Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games, äusserte sich begeistert über die Präsentation ihres neuen Titels "Tides of Annihilation" auf der Sony State of Play. Er bezeichnete die Vorstellung als eine "unglaubliche, demütigende Leistung" für das gesamte Entwicklerteam. Gleichzeitig betonte er, dass dies erst der Anfang sei.

Das Team habe eine Welt erschaffen, die die Artus-Sage neu interpretiert. Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum sollen sich mit einer epischen Geschichte in einer fremden und doch vertrauten Umgebung verweben. Diese Mischung soll Gamer herausfordern und das Genre voranbringen, so Fu.