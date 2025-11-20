Tides of Annihiliation: Break the Mirror

Eclipse Glow Games hat heute seinen nächsten offiziellen Trailer zu "Tides of Annihiliation" vorgestellt. Der vierminütige Gameplay-Trailer bietet einen detaillierten Einblick in das schnelle Kampfsystem des Spiels mit drei spielbaren Rittern und das Ausmass seiner einzigartigen Welt.

Das Gameplay-Video, aufgenommen mit In-Game-Material, verlagert die Handlung in einer an Inception erinnernden Sequenz von den Ruinen Londons in das mysteriöse Jenseitsreich Avalon. Es bietet einen ersten detaillierten Blick auf das Dual-Frontline-Kampfsystem und die Spiegelwelt, eine in Spiegelrealitäten gespaltene Welt. Die Action erreicht ihren Höhepunkt, als sowohl Gwendolyn als auch Lamorak – ein spezieller Verbündeter in diesem Kampf – in die Spiegelwelt und wieder heraus wechseln, um mächtige Angriffe gegen den gestaltwandlerischen Boss Tyronoe auszuführen. Es zeigt die Möglichkeit, in diesem grossen Bosskampf zwei Charaktere zu steuern.

"Wir haben eine Welt erschaffen, die die Artussage neu interpretiert und in der Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte verwoben sind. Dieser fremde und doch vertraute Schauplatz wird euer Können auf die Probe stellen und das Genre voranbringen. Wir freuen uns, das nächste Kapitel von Gwendolyns Reise zu zeigen, und dies ist erst der Anfang."

Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games