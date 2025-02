Gameplay aus Tides of Annihilation

Kurz nach der formalen Ankündigung während der State of Play-Präsentation hat Entwickler Eclipse Glow Games jetzt ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Tides of Annihilation" nachgeschoben. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über elfeinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Tides of Annihilation" zu erwarten ist. Dabei bekommen wir etwa bewegte Bilder von der Spielwelt und den Gegnern geboten. Einen Eindruck vom Kampfsystem des Action-Adventures können wir uns zudem ebenfalls machen.

"Tides of Annihilation" verspricht eine Mischung aus rasanten Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer unvergesslichen Spielwelt. In dem Action-Adventure erkundet ihr eine zerstörte Version des modernen Londons, die durch eine Invasion aus einer anderen Welt verwandelt wurde. Weitere Details werden in Kürze erwartet.

"Tides of Annihilation" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.