Tides of Annihilation: Schicker Gameplay-Trailer

Eclipse Glow Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Tides of Annihilation" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über eine Minute lang Path Tracing und DLSS 4.5 in "Tides of Annihilation" demonstriert. Dabei bekommen wir etwa Impression von der Spielwelt oder dem Kampfsystem geboten. Der verwendete Soundtrack sorgt dabei gleichzeitig für viel Atmosphäre.

Das letzte Lebenszeichen von "Tides of Annihilation" hatte es bei einem Xbox Partner Preview im vergangenen November gegeben. Damals war ein ausführliches Gameplayvideo mit einem Bosskampf gezeigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tides of Annihilation" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.