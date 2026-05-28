Tides of Annihilation: Blick hinter die Kulissen

Eclipse Glow Games gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Tides of Annihilation". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird nämlich fast drei Minuten lang die technische Seiter von "Tides of Annihilation" thematisiert. Dabei erklären einzelne Mitglieder des Entwicklerteams unter anderem ihre konzeptionellen Ideen dahinter. Passende Gameplaysequenzen dazu sind ebenfalls zu sehen und machen Lust auf mehr.

Das letzte Lebenszeichen von "Tides of Annihilation" hatte es im März gegeben. Damals war ein schicker Gameplay-Trailer zu dem kommenden Action-Adventure veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tides of Annihilation" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.