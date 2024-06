Tides Of Tomorrow angekündigt

"Tides of Tomorrow", das brandneue Spiel von DigixArt Studio - den Machern von "Road 96" - gab sein Debüt auf dem Day of the Devs des Summer Game Fest. Dank eines Trailers bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die spannenden Erlebnisse in einer Welt des Wassers.

"Tides of Tomorrow" ist ein Abenteuerspiel, das auf dem Ozeanplaneten Elynd spielt, wo das Leben kurz vor der Auslöschung durch eine tödliche Krankheit steht. Ihr müsst die verschiedenen schwimmenden Städte und Dörfer dieser Welt erkunden, mit Bedrohungen fertig werden und versuchen, ein Heilmittel zu finden. Ihr steht drei verschiedenen Fraktionen gegenüber - alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen - und müsst eure Verbündeten mit Bedacht wählen, da jede Entscheidung das Potenzial hat, neue Gegner zu schaffen. Das einzigartige asynchrone System des Spiels ermöglicht es euch, euren Freunden oder Streamern eurer Wahl zu folgen und auf deren Handlungen zu reagieren.

"Wir wollten eine andere Welt erforschen - in diesem Fall eine ozeanische - und auch ein kleines Fantasyelement einbauen. Ausserdem wollten wir die Grenzen der Erzählweise von Road 96 erweitern und eine echte Innovation in der Art des Geschichtenerzählens entwickeln. Bei Tides of Tomorrow wirken sich deine Entscheidungen nicht nur auf deine Welt, sondern auch auf andere Spieler aus. Ich denke, wir haben etwas sehr Innovatives geschaffen."

Yoan Fanise, Studioleiter von DigixArt