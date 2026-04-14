Tides of Tomorrow: Demo verfügbar

HQ Nordic und DigixArt Studios haben heute die Demo für das Plasticpunk Narrative Adventure "Tides of Tomorrow" auf PlayStation 5 veröffentlicht. Damit könnt ihr weltweit erstmals das Online Story-Link erleben – DigixArts neue Technologie, die es ermöglicht, die Konsequenzen der Entscheidungen eines vorherigen Tidewalkers direkt im eigenen Spiel zu spüren. "Tides of Tomorrow" erscheint am 22. April – passend zum Global Earth Day.

Die Demo von "Tides of Tomorrow" bietet ein etwa 40-minütiges Spielerlebnis, das die zentralen Mechaniken des vollständigen Spiels vorstellt. In dieser einzigartigen Vorschau folgen Spieler und Spielerinnen dem Story-Link eines vorherigen Tidewalkers und erkunden eine Welt, die durch dessen Entscheidungen geprägt wurde.