Neuer Trailer zu Tides of Tomorrow

Publisher THQ Nordic und Entwicklerstudio DigixArt haben uns im Rahmen des THQ Nordic Showcase 2025 einen frischen Blick auf "Tides of Tomorrow" gewährt. Nicht nur lernen wir in dem Trailer die Welt besser kennen, auch sehen wir den "asynchronen Multiplayer"-Aspekt des Spiels, bei dem sich Entscheidungen befreundeter Spieler auf die eigene Geschichte auswirken. "Tides of Tomorrow" soll am 24. Februar 2026 für den PC erscheinen.

Über Tides of Tomorrow

Elynd

"Willkommen in Elynd, einer Welt, die mit den Folgen der Grossen Flut zu kämpfen hat. Alles Leben wird von einer tödlichen Plastifizierung bedroht und du musst dich den mannigfaltigen Herausforderungen stellen, die diese Wasserwelt aufbietet. Finde ein Heilmittel, erkunde schwimmende Plattformen und stelle dich den Bedrohungen, die von der Community aufgedeckt werden. Während du immer tiefer in die Geheimnisse von Elynd eintauchst, bist du nie allein…

Deine Freunde beeinflussen deine Geschichte.

Du begegnest bei der Erkundung von Elynd einer Vielzahl von Charakteren, jeder mit seiner eigenen Gemütslage, Motivation und Sichtweise auf die Geschicke des Planeten. Wähle deine Verbündeten mit Sorgfalt, denn jede Entscheidung kann dir neue Widersacher einbringen. Behalte auch die Abenteuer deiner Freunde im Blick! Ihre Handlungen wirken sich auf deine eigene Geschichte aus und erfordern eine vorsichtige Reaktion auf eine unberechenbare Welt.

Features: