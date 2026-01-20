Tides of Tomorrow verschoben

Publisher THQ Nordic und Entwickler DigixArt geben bekannt, dass sich der Release von "Tides of Tomorrow" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte es am 24. Februar soweit sein.

Aber keine Angst, ein neuer Erscheinungstermin wird gleichzeitig auch genannt. Demnach ist es nun am 22. April soweit. An den anvisierten Plattformen hat sich auch nichts geändert.

Eine Begründung für die Verzögerung bekommen wir auch. Nach der Veröffentlichung der spielbaren Demo von "Tides of Tomorrow" und in einer andauernden geschlossenen Beta konnte demnach jede Menge wichtiges und wertvolles Feedback gesammelt werden. Um darauf zu reagieren und entsprechende Änderungen und Verbesserungen umzusetzen braucht es schlicht ein wenig mehr Zeit.

"Tides of Tomorrow" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.