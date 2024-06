Tiebreak neues Video und Releasedatum

Big Ant Studios gab bekannt, dass "Tiebreak: Official game of the ATP and WTA" am 22. August 2024 erscheinen wird. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

"Tiebreak" fängt die ganze Intensität und technische Natur des Tennissports ein. Wenn das Spiel am 22. August 2024 auf den Markt kommt, wird es eine grosse Auswahl an Spielern bieten, darunter lebensechte Darstellungen von mehr als 120 ATP/WTA-Spielern, allen voran Novak Djokovic, Coco Gauff, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz und - zur Vervollständigung der grossen Drei - Rafael Nadal und Roger Federer. Die Spieler:innen können als oder gegen die Grössten der Welt auf den Platz gehen, an über 90 Turnieren des ATP- und Hologic WTA-Tour-Kalenders teilnehmen und auf mehr als 20 lizenzierten und nachgebauten Tennisplätzen der beiden Touren spielen.

"Tiebreak: Official game of the ATP and WTA" ist im Early Access verfügbar. Später im Jahr wird es auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.