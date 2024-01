Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA bald im Early Access

Nacon und die Big Ant Studios verweisen darauf, dass "Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA" bald in den Early Access startet. Zudem wurden Umsetzungen des Sportspiels für die Konsolenwelt offiziell bestätigt.

Demnach wird "Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erscheinen. Als Releasezeitraum dafür wird der weitere Jahresverlauf genannt.

Von Beginn der Entwicklung an war es das gemeinsame Ziel von Nacon und den Big Ant Studios, mit "Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA" ein einzigartiges und umfangreiches Tennisspiel zu entwickeln. Tennis ist bekanntlich ein komplexer Sport und um ihm gerecht zu werden, soll den Spielern die Möglichkeit gegeben werden, sich ab dem Start der neuen ATP- und WTA-Tennissaison selbst einzubringen und so dabei zu helfen, ein möglichst umfassendes und realistisches Spielerlebnis zu schaffen.

"Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA" war im März 2023 angekündigt worden.