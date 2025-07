Time Flies erscheint Ende Juli

Der Publisher Panic und der Schweizer Entwickler Playables ("KIDS", "Plug & Play") freuen sich, das Veröffentlichungsdatum ihres mit Spannung erwarteten, handgezeichneten Abenteuers "Time Flies" bekannt zu geben. In diesem Spiel übernehmt ihr das Leben einer kleinen Fliege mit einer langen Wunschliste.

Erstmals im Jahr 2022 während der Day of the Devs SGF 2022 Edition präsentiert, haben die Entwickler Michael Frei und Raphaël Munoz seither viel kreative Energie investiert, um ein unbeschwertes, aber nachdenkliches Erlebnis über unsere begrenzte Zeit auf der Erde zu schaffen.

"Fliegen sind ziemlich lästig, und wir haben in den letzten vier Jahren der Spielentwicklung jeden Tag einer zugehört. Bitte tut euren Teil und setzt das Spiel jetzt auf eure Wunschliste, ich brauche wirklich eine Therapie."

Michael Frei

"Time Flies" erscheint am 31. Juli für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC.

Playables werkelt derzeit auch an dem kürzlich enthüllten Daten-Bending-Karriere-Simulator "Pocket Boss", der vor Kurzem auf dem Day of the Devs - Summer Game Fest 2025 Edition Showcase zu sehen war.